Видео — Для меня тоже все эти годы была головная боль вот это дело Аскарова, - А.Атамбаев

18 февраля 2017, 12:25 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал о том, будет ли кыргызская сторона реагировать на критику международных правозащитников, которые ставят под сомнение законность решения о пожизненном приговоре для Азимжана Аскарова.

"Чтобы законность приговора подвергнуть сомнению, надо сидеть не в Брюсселе или не в Нью-Йорке. Надо, может быть, хотя бы поучаствовать в этом процессе. Мы приглашали всех заинтересованных лиц из ООН и так далее. И большая часть заседаний была в открытом режиме. Единственное - допрос свидетелей был в закрытом режиме. И я считаю, что суд любой страны надо уважать. Тем более я думаю, что наша страна заслуживает такого же уважения, как любая страна Евросоюза или как Соединенные Штаты Америки. Скажу честно: для меня тоже все эти годы была головная боль вот это дело Аскарова. Хотя я скажу так: я сам был 15 с лишним лет в оппозиции, и я никогда не слышал про правозащитника Аскарова, про журналиста Аскарова.

Вся эта история с Аскаровым вышла, когда мы попросили уйти военную базу США. Поэтому этот вопрос политизированный", - сказал он.

Президент также ответил на вопрос, считает ли он, что приговор для А.Аскарова был законным.

"Вы знаете, это приговор суда. Более того, сейчас Аскаров его обжалует и будет рассмотрение еще и в Верховном суде. И все желающие, все, кто имеет какие-либо сомнения, могут приехать и на месте наблюдать за процессом", - сказал А.Атамбаев.