МЧС проводит принудительный спуск снежных лавин на горных участках автодорог (список автодорог)

18 февраля 2017, 12:03 Комментарии

В связи с угрозой схода снежных лавин, а также для обеспечения безопасности граждан на автодорогах возникла необходимость проведения с 14 февраля по 19 февраля принудительного спуска снежных лавин с применением артиллерийского расчета на 98-123-135 км автодороги Сары-Таш-Кара-Мык, Дароот-Коргон-Чак (2 км), в селах Кулчу, Жаш-Тилек и на участке Батман.

Также с 18 февраля по 22 февраля принудительно спустят снежные лавины с применением артиллерийского расчета на 132-137 км автодороги Бишкек-Ош, 65-100 км - Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-100 км - Ала-Бука-Каныш-Кыя, 1-9км - Красная Горка-Ак-Таш и на 64-90 км автодороги Каракол - Энилчек.

Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин будут проведены под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил. Будут привлечены силы и средства служб Гражданской защиты Ошской области (сопровождение сотрудниками МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР).

"МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут", - отметили в МЧС.