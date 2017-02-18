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МЧС проводит принудительный спуск снежных лавин на горных участках автодорог (список автодорог)

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410822-ru.html

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18 февраля 2017, 12:03       Комментарии

В связи с угрозой схода снежных лавин, а также для обеспечения безопасности граждан на автодорогах возникла необходимость проведения с 14 февраля по 19 февраля принудительного спуска снежных лавин с применением артиллерийского расчета на 98-123-135 км автодороги Сары-Таш-Кара-Мык, Дароот-Коргон-Чак (2 км), в селах Кулчу, Жаш-Тилек и на участке Батман.
Также с 18 февраля по 22 февраля принудительно спустят снежные лавины с применением артиллерийского расчета на 132-137 км автодороги Бишкек-Ош, 65-100 км - Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу, 65-100 км - Ала-Бука-Каныш-Кыя, 1-9км - Красная Горка-Ак-Таш и на 64-90 км автодороги Каракол - Энилчек.
Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин будут проведены под координацией оперативной группы МЧС КР с привлечением артиллерийских расчетов Генерального штаба Вооруженных сил. Будут привлечены силы и средства служб Гражданской защиты Ошской области (сопровождение сотрудниками МВД КР для перекрытия движения автотранспорта, бригады скорой медицинской помощи, спецтехники от Министерства транспорта и дорог КР).
"МЧС КР предупреждает, что передвижение автомашин временно будет приостановлено только во время проведения принудительного спуска снежной массы на лавиноопасных участках. Полностью автодороги закрываться не будут", - отметили в МЧС.

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