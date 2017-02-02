Кыргызстан увеличит объемы экспорта в Россию

18 февраля 2017, 12:00 Комментарии

В ближайшее время начнется разработка программы экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018-2021 годы, сообщила пресс-служба кыргызского кабмина.

Договоренность об этом была достигнута по итогам 19-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в Москве.

Под председательством вице-премьер-министра КР Олега Панкратова и руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина были обсуждены двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. Стороны договорились об увеличении объемов экспорта кыргызской продукции, включая животного происхождения, и расширении списка соответствующих предприятий.

Кроме этого, будет продолжена совместная работа, связанная с пребыванием кыргызских граждан на территории Российской Федерации, набором кыргызских граждан на обучение в российские вуз за счет федерального бюджета. Вместе с этим принято решение о проведении Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации в 2017 году.

Следующее заседание межправительственной комиссии пройдет в 2018 году в городе Бишкеке.