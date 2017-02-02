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Кыргызстан увеличит объемы экспорта в Россию

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410821-ru.html

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Кыргызстан увеличит экспорт своей продукции в Россию

18 февраля 2017, 12:00       Комментарии

В ближайшее время начнется разработка программы экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018-2021 годы, сообщила пресс-служба кыргызского кабмина.
Договоренность об этом была достигнута по итогам 19-го заседания межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось в Москве.
Под председательством вице-премьер-министра КР Олега Панкратова и руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимира Булавина были обсуждены двусторонние ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли. Стороны договорились об увеличении объемов экспорта кыргызской продукции, включая животного происхождения, и расширении списка соответствующих предприятий.
Кроме этого, будет продолжена совместная работа, связанная с пребыванием кыргызских граждан на территории Российской Федерации, набором кыргызских граждан на обучение в российские вуз за счет федерального бюджета. Вместе с этим принято решение о проведении Дней культуры Кыргызской Республики в Российской Федерации в 2017 году.
Следующее заседание межправительственной комиссии пройдет в 2018 году в городе Бишкеке.

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