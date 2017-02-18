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Мексиканцы встали живой стеной на границе с США

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355615_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410820-ru.html

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Кыргызстан и Узбекистан обсудили вопросы приграничного сотрудничества

В Фергане обсудили вопросы приграничного сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном

18 февраля 2017, 11:40       Комментарии

Тысячи человек образовали живую стену в приграничном с США мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в знак протеста против планов администрации Дональда Трампа построить стену между двумя странами. В руках у собравшихся были белые розы, сообщает Лента.ру со ссылкой на местное издание Excelsior.
В городском районе Эль-Пунто, примыкающем к границе, собрались общественные деятели, политики, служащие органов власти, обычные граждане. Мероприятие возглавил губернатор штата Чиуауа Хавьер Корраль. К нему присоединились сенатор Армандо Риос Петер, а также мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада Альвидрес и его коллега из сопредельного американского города Эль-Пасо в штате Техас Оскар Лизер.
Корраль отметил ценность дружбы между народами Мексики и США. По его словам, большинство американцев не разделяет взглядов Трампа, потому что его политика "противоречит ценностям американского общества и духу основателей Соединенных Штатов".
"Человеческая стена гораздо прочнее, чем стены из камня и цемента", - сказал, в свою очередь, Риос Петер.
Трамп 25 января подписал указ об охране государственных границ, предусматривающий строительство новых стен на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время. Трамп заявлял, что в конечном итоге за стену заплатит Мексика. В Мехико планы новой американской администрации вызывают возмущение.

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