В Дубай хочешь? На $10 тыс — бишкекский ведущий о свадьбах в Алматы

18 февраля 2017, 11:50 Комментарии

О Руслане я на самом деле знаю давно. Много лет назад в него влюбилась моя подружка. Агентурная сеть из четырех скучающих студенток выслеживала фигуру Халмурзина в коридорах КРСУ, чтобы влюбленная могла невзначай пройти и сказать: "Привет!".

Та история закончилась ничем. Кавээнщик и ведущий упорно не замечал томных девчачьих взоров. Так робок он, сопротивляться сложно!

Ремарка: Руслан Халмурзин попросил указать, что пришел в редакцию с 250-граммовой коробкой конфет с цельными лесными орехами и убрал за собой кружку с чаем. Молодец, Руслан, было вкусно!

- А я знаю, что вас Лера Кудрявцева поздравляла с днем рождения. Почему это она вам прилюдно пожелания пишет?

- Мы с ней работали в Астане. Там вообще собиралась хорошая компания: я, Лера, Тимур Родригес, "Дуэт Чехова", группа "Градусы". Мой друг Ильдар Ягофаров стал показывать фокусы, а я начал их веселить.

Они были от нас в восторге! Наверное, думали, что только в Москве все такие крутые.

- Но у вас все начиналось с КВНа. Вот есть кавээнщики, которые в игре до мозга костей, это я про "Азию MIX" говорю...

- Да, я оттуда начинал. Мы с Расей (игрок команды КВН "Азия MIX" Ростислав Ященко. - Прим. ред.) учились в одном классе, еще в школе начали играть. В 2009 году меня заметил Эльдияр Кененсаров и позвал к себе. Тогда мы занимались организацией вечеринок, где можно было словить бугагашеньку.

Видео-приглашение на концерт Прохора Шаляпина в Махачкале. Всем быть! #русярася #пробкамразь #подорожникнаслюнявил @rasya_

Публикация от Руслан Халмурзин (@khalmurzin) Ноя 21 2016 в 6:16 PST

- ?

- Посмеяться, то есть. Хахатео, понимаете?

- Ага...

- Эльдияр увидел у меня потенциал шоумена. Помню, у нас даже был контракт с одним из кафе, который находится у Аламединского рынка. Мы с шаманом Бахой и еще одним парнем каждый день играли там и получали по тысяче сомов.

Потом мы стали выступать с Эльдияром. Он меня представлял как кыргызского Ивана Урганта. Кстати, Ургант для меня - вообще эталон. Я также принимал участие в написании "Больших людей", а потом меня поглотил той-бизнес. Деньги засосали, и я стал каждый день вести мероприятия.

- Не жалеете, что ушли из КВН? Вон, ребята стали чемпионами, их теперь все любят.

- Ни капли ни о чем не жалею! Я с ребятами дружу до сих пор, стараюсь им помогать. Подготовка к играм у них ведется в Алматы, я туда иногда приезжаю, тоже стараюсь помогать, напрягаю мозги.

В тот день, когда они стали чемпионами, я вел предновогоднее мероприятие в Алматы. Не выпускал телефон из рук, читал текстовую трансляцию. В один момент зашел в гримерку и увидел, что, все - мы победили. У меня слезы покатились, такая гордость была!

- Мне иногда пишут ребята, спрашивают, как стать успешным ведущим. Я понятия не имею, как это делается, а вы, наверное, знаете.

- Нет, не знаю. Тут нужно иметь не только интеллект, чувство юмора и словарный запас. Важно быть и очень хорошим психологом. Я порой по взгляду определяю, в каком госте сидит настроение.

Иногда видно, что родители жениха и невесты не очень рады свадьбе. Эта энергетика прямо витает в воздухе. У меня была такая ситуация: веду свадьбу в Алматы, торжество роскошное - куча приглашенных звезд, столы ломятся.

Я приглашаю родителей на сцену, выходят мама жениха и родители невесты. Свекровь взяла микрофон, а у нее в голосе такая тоска и горечь! Там было что-то типа: "Сынок, надеюсь, ты не пожалеешь. В любом случае я тебя поддержу. Поздравляю".

Мы все были в шоке. Повисла гробовая тишина. Конечно, кое-как получилось расшевелить людей, но... я приехал домой и не смог уснуть. В общем, шоуменом работать не так просто!

Бывают слишком официальные свадьбы, когда ко мне подходят по 15 помощников и говорят: "Сегодня будет такой-то человек, его следует представить так-то". Сами-то эти ВИП-персоны очень адекватные, приобнимут, посмеются, но их помощники - это просто олицетворение тщеславия.

Человечище!!! @trodriguezzz, с Днём Рождения! Создавай,твори,вдохновляй и вдохновляйся!!! Ты невероятно крут! Всех благ и самых ярких эмоций!!! Очень рад и горжусь тем, что работал с тобой! Надеюсь, ещё пересечемся