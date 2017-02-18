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В 2016 году незаконно вырубили более 2,5 тыс. деревьев, ущерб составил порядка 2 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410818-ru.html

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18 февраля 2017, 11:36       Комментарии

По всей республике необходимо искоренить незаконную вырубку леса. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на заседании коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства по итогам 2016 года.
На коллегии стало известно, что в 2016 году незаконно были вырублены более 2500 деревьев, ущерб государству составил порядка 2 млн сомов. Вместе с этим плановая вырубка леса составила 13 тысяч кубов. По республике были высажены 2592 га новых саженцев.
Первый вице-премьер-министр поручил руководству Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и ее территориальным подразделениям активизировать работу по привлечению инвестиций, развитию "зеленой экономики" и повышению эффективности деятельности в данной отрасли.

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