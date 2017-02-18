МИД: Граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших в теракте в Пакистане нет

18 февраля 2017, 11:45 Комментарии

Посольство Кыргызстана в Пакистане просит кыргызстанцев усилить меры собственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

В одном из отдаленных районов провинции Синд-Сехван в Пакистане произошел крупный террористический акт, в результате которого погибли 75 человек, более 150 получили ранения. Атака произошла во время вечернего религиозного обряда "дхамал" у суфийского храма "Лал Шахбаз", на котором присутствовало более 500 человек. По данным СМИ, ответственность за теракт взяла международная террористическая организация "Исламское государство".

"Граждан Кыргызстана среди пострадавших не зарегистрировано. Посольство КР в Пакистане продолжает оперативно отслеживать ситуацию в стране, при этом рекомендует гражданам Кыргызстана, планирующим посещение Пакистана или уже пребывающим в стране, усилить меры собственной безопасности", — говорится в сообщении.