МАК: Предварительный отчет по авиакатастрофе Боинга готов

18 февраля 2017, 11:20 Комментарии

Предварительный отчет по авиакатастрофе Боинга готов. Об этом сообщается на сайте межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно Приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен Предварительный отчет. Поскольку Комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции – государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом Предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны.

Между тем, комиссия по расследованию авиационного происшествия с самолетом Boeing 747-412F TC-MCL продолжает свою работу. Изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора.

Так, проанализированы метеоусловия, сложившиеся на аэродроме Манас ко времени авиационного происшествия.

Фактическая погода на аэродроме "Манас" c рабочего курса 255° на момент авиационного происшествия была следующей: ветер 60 градусов 01 м/сек, видимость начало и конец взлетно-посадочной полосы (ВВП 26) 400 м, середина ВПП 350 м, вертикальная видимость 050 м, температура воздуха минус 09°С, температура точки росы минус 10°С, давление QNH 1023.9 гПа, ИВПП 26 влажная, коэффициент сцепления 0.6, прогноз на посадку "TREND" без изменения. ВПП 26 сертифицирована по CAT II ИКАО.

Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.

Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.

В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.

Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.

Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.