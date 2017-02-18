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Алмазбек Атамбаев встретился с Джорджем Соросом в Мюнхене

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410815-ru.html

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Президент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Германию

А.Атамбаев встретился с основателем Института открытого общества Джорджем Соросом

18 февраля 2017, 11:21       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев в Мюнхене (Германия) встретился с основателем Института открытого общества Джорджем Соросом, сообщили в пресс-службе главы государства.
Атамбаев вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Президент провел двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом и политическим руководством Евросоюза. Далее он отправился в Мюнхен, чтобы принять участие в конференции по безопасности.
Стороны обсудили вопросы деятельности фонда "Сорос" в Кыргызстане, в том числе реализацию программ, реформирующих культурно-гуманитарную и социально-экономическую сферы.

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