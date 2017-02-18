Алмазбек Атамбаев встретился с Джорджем Соросом в Мюнхене

18 февраля 2017, 11:21 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев в Мюнхене (Германия) встретился с основателем Института открытого общества Джорджем Соросом, сообщили в пресс-службе главы государства.

Атамбаев вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Президент провел двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом и политическим руководством Евросоюза. Далее он отправился в Мюнхен, чтобы принять участие в конференции по безопасности.

Стороны обсудили вопросы деятельности фонда "Сорос" в Кыргызстане, в том числе реализацию программ, реформирующих культурно-гуманитарную и социально-экономическую сферы.