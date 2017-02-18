Алмазбек Атамбаев встретился с Соросом. Планируются переговоры с Меркель

18 февраля 2017, 10:01 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев вечером 17 февраля в ходе рабочей поездки прибыл из Брюсселя (Бельгия) в Мюнхен (Германия).

Глава Кыргызстана рамках рабочего визита в город Мюнхен уже встретился с основателем Института открытого общества, филантропом Джорджем Соросом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности Фонда "Сорос" в Кыргызстане, в том числе ход реализации программ, направленных на поддержку реформ в культурно-гуманитарной и социально-экономической сферах.

Сегодня 18 февраля у главы государства запланировано участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того глава Кыргызстана встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мюнхенская конференция по безопасности это ежегодная конференция, проводимая с 1962 года.

Отметим, участниками данного форума первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители средств массовой информации. А с 1990 года в конференции участвуют представители Российской Федерации и других стран Восточной Европы. С 1995 года в форуме задействованы КНР, Индия и Япония.