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Названы сроки исчезновения альпийских курортов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355560_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410812-ru.html

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18 февраля 2017, 10:53       Комментарии

Европейские ученые спрогнозировали потерю Альпами до 70 процентов современного снежного покрова к 2100 году. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале The Cryosphere, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на Европейский союз наук о Земле.
Прогноз ученых справедлив при сохранении текущих темпов глобального потепления. В этом случае снежный покров к концу века исчезнет на участках ниже 2,5 тысячи метров относительно уровня моря. Также должна сократиться, примерно на полтора месяца, продолжительность лыжного сезона, и на 40 процентов - глубина снежного покрова на высоте до трех тысяч метров.
Авторы отмечают, что от глобального потепления наиболее сильно пострадают горнолыжные базы, расположенные ниже 1,2 тысячи метров над уровнем моря. На этих территориях находится примерно четверть таких объектов на Альпах.
В то же время ученые допустили и альтернативное развитие событий. Эта версия не отменяет деградации современной экосистемы Альпийских гор, но снижает ее масштабы. В случае, если средняя глобальная температура у поверхности планеты к концу века снизится не более чем на два градуса Цельсия, площадь снежного покрова к тому же времени может упасть до примерно 30 процентов от ее современного уровня.
Выводы ученых основаны на компьютерном моделировании с использованием пакета ALPINE3D, позволяющего оценить темпы потери снежного покрова горами. Ученые призывают власти и бизнес позаботиться о сокращении выбросов парниковых газов. Это позволит, по их мнению, реализоваться второму, более оптимистичному, по сравнению с первым, сценарию.

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