МАК сообщил, когда отчитается о расследовании авиакатастрофы в Дача СУ

18 февраля 2017, 10:55 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) СНГ предварительно отчитается об авиакатастрофе под Бишкеком после того, как свои комментарии даст турецкая сторона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МАК.

16 января около 7.30 на поселок Дача СУ упал грузовой Boeing 747, принадлежавший турецкой компании АСТ. Погибли 39 человек - 35 местных жителей и четыре члена экипажа, 15 пострадали. Происшествие расследуют специалисты МАК СНГ.

"Согласно приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен предварительный отчет. Поскольку комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции - государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны", - приводит РИА отрывок сообщения комитета.

При этом комиссия МАК продолжает свою работу. В частности, изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора.

О последствиях авиакатастрофы, об условиях жизни пострадавших спустя месяц после трагедии, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>