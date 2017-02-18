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Алмазбек Атамбаев встретился с Джорджем СоросомАлмазбек Атамбаев встретился с Джорджем СоросомПрезидент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в ГерманиюПрезидент Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Германию

Это — абсурд, - А.Атамбаев о том, что В.Путин укажет кандидата в президенты КР, удобного Кремлю

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410810-ru.html

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18 февраля 2017, 10:38       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время интервью телеканалу "Евроньюс" рассказал о ходе подготовки к президентским выборам в Кыргызстане.
Во время беседы А.Атамбаева попросили прокомментировать информацию о том, что во время предстоящего визита в Кыргызстан президент России Владимир Путин может указать кандидата в президенты КР, удобного Кремлю.
"Это - абсурд. Это те политики, которые в свое время довели нашу страну до такого абсурдного состояния. Да, было такое время, когда страна полностью зависела от всех соседей, когда стране любая соседняя республика могла выключить и газ, и свет и так далее. Мы - совершенно другая сегодня страна. И, конечно, В.Путин едет совершенно не для этого. У нас есть вопросы, которые надо обсудить, есть вопросы двусторонние. А решать, кто будет президентом Кыргызстана, будет не Москва, не Вашингтон, сами граждане Кыргызстана будет решать. Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди, свои проблемы мы решаем сами", - сказал А.Атамбаев.
Визит В.Путина в Кыргызстан ожидается в конце февраля 2017 года.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 19 ноября 2017 года.

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