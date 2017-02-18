На спецсчет МЧС поступило более 91 млн сомов для пострадавших при крушении Боинга в Дачи СУ

18 февраля 2017, 10:51 Комментарии

На специальный счет Министерства чрезвычайных ситуаций поступило 91 млн 251 тыс. 452 сомов для пострадавших при крушении грузового самолета "Боинг-747" в селе Дачи СУ.

Как сообщает пресс-служба министерства, спецсчет открыт.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г.Ош, ул.,Моминова 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г.Ош

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Сарбашева Динара Саймудиновна. Тел.: 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.

Дополнительные реквизиты (тенге, рубль, доллар США,евро):

<table border="1"> <tr> <td> Валюта (Currency)

</td> <td> RUB

</td> </tr> <tr> <td> Банк, обслуживающий корреспондентский счет НБКР в российских рублях (IntermediaryBank)

</td> <td> Межгосударственныйбанк, Москва

SWIFT: INEARUMM (Interstate Bank, Moscow)

Корр. счет 30101810800000000362

БИК 044525362, ИНН 9909400764, KPP774763001

</td> </tr> <tr> <td> Счет Банка-получателя в Банке, обслуживающем корреспондентский счет НБКР в российских рублях (Correspondentaccountnumber)

</td> <td> 30111810200000000037

</td> </tr> <tr> <td> Банк получателя (Beneficiarybank)

</td> <td> Национальный банк Кыргызской Республики.

SWIFT: NBKIKG22 (NationalBankoftheKyrgyzRepubl)

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 168, 720001

</td> </tr> <tr> <td> Получатель (Beneficiary)

</td> <td> Центральное Казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики

</td> </tr> <tr> <td> Счет получателя (Beneficiary account)

</td> <td> 1013350100590106

</td> </tr> </table>

<table border="1"> <tr> <td> Валюта (Currency)

</td> <td> KZT

</td> </tr> <tr> <td> Банк, обслуживающий корреспондентский счет НБКР в казахских тенге (IntermediaryBank)

</td> <td> Межгосударственныйбанк, Москва

SWIFT: INEARUMM (Interstate Bank, Moscow)

KZ47125KZT1001300451

БИН 000000000000

Кбе 24

</td> </tr> <tr> <td> Счет Банка-получателя в Банке, обслуживающем корреспондентский счет НБКР в казахских тенге (Correspondentaccountnumber)

</td> <td> 30111398900000000037

</td> </tr> <tr> <td> Банк получателя (Beneficiarybank)

</td> <td> Национальный банк Кыргызской Республики.

SWIFT: NBKIKG22 (NationalBankoftheKyrgyzRepubl)

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Чуй, 168, 720001

</td> </tr> <tr> <td> Получатель (Beneficiary)

</td> <td> Центральное Казначейство Министерства финансов Кыргызской Республики

</td> </tr> <tr> <td> Счет получателя (Beneficiary account)

</td> <td> 1013350100590106

</td> </tr> </table>