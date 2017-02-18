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Четверо кыргызстанцев попали в московскую психбольницу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/chetve...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410808-ru.html

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18 февраля 2017, 10:21       Комментарии

С 6 по 9 февраля в психиатрическую клиническую больницу №1 были госпитализированы 4 граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в посольстве КР в РФ.
Сотрудник диппредставительства совершил выезд в учреждение для оказания помощи гражданам КР.
"В ходе личной встречи сотрудника посольства с руководством больницы, госпитализированными гражданами КР, а также лечащими их врачами, была установлена связь госпитализированных с родственниками, получены копии документов граждан, дана консультация по правовым и консульским вопросам. Вся полученная информация о госпитализированных граждан была передана родственникам", — говорится в сообщении.
По итогам проведенной работы двое граждан были выписаны и переданы родственникам. В связи с утерей паспорта одному гражданину было оформлено и выдано на руки свидетельство на возвращение на родину. Оставшиеся два гражданина будут выписаны в ближайшее время и переданы родственникам.

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