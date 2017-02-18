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Бренд Casio G-SHOCK подготовил мега-шоу к предстоящему Дню защитника Отечества для бишкекчан

Источник:
http://knews.kg/2017/02/brend-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410806-ru.html

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18 февраля 2017, 10:25       Комментарии

23 февраля в ТЦ "Бишкек Парк" пройдет G-SHOCK Event. Мероприятие одухотворено стилем G-SHOCK и относится к четырем сферам жизни бренда: спорт, музыка, мода и арт. Планируется выступление знаменитой танцевальной команды "1.08", мастер-класс от граффитистов, игра DJ, а шоу будет вести всеми любимый Эрик Молдалиев.
Будут презентованы свыше 60 новых моделей G-SHOCK. И, конечно, одна модель G-SHOCK будет разыграна среди гостей мероприятия. Посетителям также будут раздаваться другие подарки. Весь день, 23 февраля, во флагманском магазине G-Factory будут скидки на G-SHOCK.
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Часы G-SHOCK – это не просто аксессуар, а многофункциональные часы, сочетающие в себе легендарную ударопрочность, непревзойденные технологии и неповторимый стиль. Бренд постоянно развивается: за 30 лет своего существования часы G-SHOCK стали неотъемлемой частью уличной культуры крупнейших городов мира.
G-SHOCK зарекомендовали себя как надежные, высокотехнологичные часы со смелым неповторимым дизайном. За это время бренд приобрел многочисленную армию поклонников: профессиональные спортсмены, популярные зарубежные звезды, и просто известные люди носят G-SHOCK, а некоторые даже коллекционируют их!
1 of 6 Официальный магазин G-SHOCK в Кыргызстане, который носит всемирное название G-Factory, открылся в октябре прошлого года, и входит в мировую сеть G-Factory. Таких магазинов больше 1,5 тысяч во всем мире. От Нью-Йорка до Австралии, от Москвы до Сингапура.
1 of 4 Покупая часы в официальном магазине, вы можете быть уверены в оригинальности часов, в рекомендуемых ценах от завода Casio и претендовать на мировую гарантию.
Мы надеемся, что G-Factory станет местом встречи креативных людей города. Поклонники этих стильных часов смогут не только приобрести новые модели, но и окунуться в мир G-SHOCK, узнать последние новости бренда и часового мира, участвовать в различных мероприятиях, которые будут проходить при поддержке G-SHOCK.
Адрес флагмана G-Factory: улица Киевская, 148. ТЦ Бишкек-Парк, 0 этаж. Контакты 0703 084 650.

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