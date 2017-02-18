Китай вложит 1,15 млрд юаней в управление погодой

18 февраля 2017, 10:14 Комментарии

В Китае запускают одну из самых больших государственных программ по управлению погодой. Инвестиции в размере 1,15 млрд юаней помогут увеличить количество осадков на 960 тысячах кв км площади, пишет издание Хайтек.

Китай вложит 1,15 млрд юаней в одну из самых больших государственных программ по управлению погодой. В бюджет заложены покупка четырех новых самолетов, модернизация существующих восьми, разработка 897 пусковых устройств и подключение 1856 устройств к цифровым системам управления. Весь проект займет три года.

В Национальной комиссии развития и реформ обнаружили, что на 960 тыс. кв. км площади можно увеличить количество осадков, если вложить в это определенные денежные средства, пишет South China Morning Post.

Обычно для того, чтобы управлять погодой, используют самолеты или ракеты с реагентами, к примеру, сухим льдом. С их помощью можно уменьшить или усилить осадки. В последнее время подобные вмешательства в природные явления стали все более распространены - они применяются как для улучшения погоды во время больших общественных мероприятий, так и для охлаждения горячего воздуха летом и спасения от смога.

Пекин также реализует план по изменению погодных условий к 2020 году. По данным правительства, благодаря управлению погодой удалось увеличить количество осадков на 55 млрд кубометров за 2006-2016 годы.

Ученые из Университета штата Монтана предполагают, что управлять осадками можно с помощью микробов и бактерий. Другие же исследователи изучают предсказание погодных явлений. К примеру, такой функционал они закладывают в суперкомпьютеры.