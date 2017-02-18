Человек собаке друг. Как лучше бороться с бездомными животными

18 февраля 2017, 10:26 Комментарии

"Покупая животных - мы покупаем маленькую трагедию" - такие слова говорил американский комик Джордж Карлин. И он прав. Каждый у кого когда либо был домашний питомец прекрасно помнит те чувства, когда любимец болеет или умирает. А теперь представьте, что ощущают те люди, которые занимаются волонтерством в отношении бездомных животных.

В Бишкеке есть несколько организаций, которые находят собак и кошек, согревают их, лечат, стерилизуют и пытаются найти им новую семью. Найти новый дом, кстати, самая сложная задача. Этим с нами поделилась Лариса Слободская - директор фонда "Добрые руки". Лариса активно общалась с начальником управления ЖКХ Канатбеком Эшатовым в ходе обсуждения проблем бездомных животных. Фондом разработана концепция решения проблемы с бездомными животными, но о ней немного позже.

Проблема с бродячими собаками и кошками действительно есть и уже нет сил закрывать на неё глаза. Довольно часто появляются сообщения от горожан, что собак отстреливают средь бела дня, на глазах у детей. Но как выяснилось в ходе беседы с активистами, зачастую такие обстрелы не дают результатов, а лишь прибавляют работы общественным фонда. В 50% случаев собака остается раненой. Её подбирают, лечат, обязательно стерилизуют, и пытаются найти новый дом. Но кого привлечет безликая дворняжка, а тем более, если у неё есть какие-либо проблемы со здоровьем.

Отстрел

Казалось бы, достаточно гуманный способ, в СССР так казнили заключенных, в США по прежнему в некоторых штатах практикуется подобная практика. Но в чем виновато животное? В безответственности бывших хозяев, которые испугались ответственности? Нет. Это не только не гарантированная смерть, но и мучение животного, и забава для живодеров. Да, именно для них, ведь помимо сотрудников "Тазалыка", которые занимаются такой деятельностью по указу мэрии, есть и те, кому это просто весело, у кого дома есть оружие и из него периодически надо пострелять. Этим занимаются и недобросовестные хозяева кафе и точек фаст фуда.

Они не опасны

Несомненно, время от времени бродячие животные нападают на людей, но не чаще чем люди нападают друг на друга.

Агрессивны именно те собаки, которые кому-то принадлежат, но хозяевам не интересно их воспитание, ведь главное чтоб была. Если не дразнить животное специально, оно просто пройдет мимо. Ведь первостепенная цель бродячих животных это поиск еды, а не поиск жертвы.

Питомники

Казалось бы, создание питомников не плохой выход из ситуации. Собрать всех бродяг в одном месте, и пусть там живут-радуются. Но на это нужные деньги, причем большие. Само место, уход, питание, стерилизации - всё это стоит денег и не маленьких. А учитывая, что бездомным людям зачастую негде ночевать, что говорить о четвероногих.

Концепция

Концепция, которую предлагает Лариса Слободская может действительно кардинально изменить ситуацию. Советуется полностью запретить отстрел домашних животных, совместно с государственными организациями и международными фондами ввести программу по стерилизации и вакцинации бродячих животных. Разработать нормы по содержанию животных. Провести информационную кампанию по вопросам стерилизации и содержания животных. Средства, которые выделяются на отстрел трансформировать их для стерилизации животных, находящихся на попечении.

Один из самых интересных пунктов - на государственном уровне через министерство образования ввести в школьную программу уроки ответственности и доброго отношения к животным. Ведь действительно, если с самого детства человек будет осознавать ответственность за четвероногими, бродячих собак и кошек будет гораздо меньше.

В целом данная концепция действительно может изменить настоящее положение с бездомными животными. Стерилизованные не смогут размножаться, станут менее агрессивными, и со временем пропадут с улиц города.