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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней кыргызстанки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-mosk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410801-ru.html

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Девочку-подростка из КР изнасиловали в Москве. Подозреваемый задержан

18 февраля 2017, 10:00       Комментарии

Факт изнасилования несовершеннолетней гражданки Кыргызстана в Москве подтвержден, установлены личности подозреваемого и потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в РФ.
Сотрудник диппредставительства побывал в Хамовническом межрайонном следственном отдел Следственного Управления по Москве.
"В ходе встречи со следователем вышеуказанный факт был подтвержден, установлены личности подозреваемого и потерпевшей. Подозреваемый задержан, проводится предварительное расследование. Посольством направлена соответствующая нота в МИД РФ с просьбой провести тщательное и объективное расследования вышеуказанного дела. Вопрос находится на контроле посольства КР в РФ", — говорится в сообщении.
Ранее в российских СМИ оявилась информация о том, что в одном из фитнес-клубов Москвы в ночь на 15 февраля была изнасилована несовершеннолетняя гражданка Кыргызстана.

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