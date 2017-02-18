В Москве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней кыргызстанки

18 февраля 2017, 10:00 Комментарии

Факт изнасилования несовершеннолетней гражданки Кыргызстана в Москве подтвержден, установлены личности подозреваемого и потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе посольства КР в РФ.

Сотрудник диппредставительства побывал в Хамовническом межрайонном следственном отдел Следственного Управления по Москве.

"В ходе встречи со следователем вышеуказанный факт был подтвержден, установлены личности подозреваемого и потерпевшей. Подозреваемый задержан, проводится предварительное расследование. Посольством направлена соответствующая нота в МИД РФ с просьбой провести тщательное и объективное расследования вышеуказанного дела. Вопрос находится на контроле посольства КР в РФ", — говорится в сообщении.

Ранее в российских СМИ оявилась информация о том, что в одном из фитнес-клубов Москвы в ночь на 15 февраля была изнасилована несовершеннолетняя гражданка Кыргызстана.