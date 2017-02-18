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Кыргызстан увеличит экспорт своей продукции в Россию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355605_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410798-ru.html

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18 февраля 2017, 9:23       Комментарии

В ближайшее время начнется разработка Программы экономического сотрудничества между правительствами Кыргызстана и России на 2018-2021 годы. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующая договоренность достигнута по итогам 19-го заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоялось накануне, 17 февраля, в Москве. Председательствовали вице-премьер-министр КР Олег Панкратов и руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин.
Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества в сфере торговли и договорились об увеличении объемов экспорта кыргызских товаров, включая продукцию животного происхождения, и расширении списка соответствующих предприятий.
Кроме этого, достигнута договоренность о продолжении совместной работы, связанной с пребыванием кыргызских граждан на территории России, набором кыргызстанцев на обучение в российские вузы за счет средств федерального бюджета. Вместе с этим принято решение о проведении Дней культуры Кыргызстана в России в 2017 году.
Очередное заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству пройдет в 2018 году в Бишкеке.

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