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47,5 тыс. человек получают ежемесячные денежные компенсации взамен льгот47,5 тыс. человек получают ежемесячные денежные компенсации взамен льгот

Кыргызстанские школьники приглашаются на олимпиады в Россию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410797-ru.html

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18 февраля 2017, 9:04       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Старшеклассников из Кыргызстана приглашают поучаствовать в олимпиадах Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.
Для учащихся 9-11 классов пройдут олимпиады по русскому языку и истории. Регистрация для участия в отборочном этапе проводится до 25 февраля.
"Олимпиады пройдут в два этапа. Отборочный будет проведен в онлайн-формате с 1 по 8 марта. Заключительный этап пройдет в Москве 26 марта в аудиториях главного корпуса университета", - говорится в сообщении.
Для участия в олимпиадах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте РГГУ.
Победители и призеры (первое, второе и третье места) получат награды:
<ul> <li>учащимся 11-х классов начислят три балла, которые учтут при приеме на обучение в РГГУ;</li> <li>учащимся 10-х классов предоставят право на бесплатное посещение университетских лекций, а также дисциплин, входящих в программы лицейских классов в РГГУ;</li> <li>учащимся 9-х классов позволят поступить в лицей РГГУ без экзаменов, а также бесплатно посещать лекции в вузе.</li> </ul>

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