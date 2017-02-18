Кыргызстанские школьники приглашаются на олимпиады в Россию

18 февраля 2017, 9:04 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Старшеклассников из Кыргызстана приглашают поучаствовать в олимпиадах Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщила пресс-служба Министерства образования и науки КР.

Для учащихся 9-11 классов пройдут олимпиады по русскому языку и истории. Регистрация для участия в отборочном этапе проводится до 25 февраля.

"Олимпиады пройдут в два этапа. Отборочный будет проведен в онлайн-формате с 1 по 8 марта. Заключительный этап пройдет в Москве 26 марта в аудиториях главного корпуса университета", - говорится в сообщении.

Для участия в олимпиадах необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте РГГУ.

Победители и призеры (первое, второе и третье места) получат награды:

<ul> <li>учащимся 11-х классов начислят три балла, которые учтут при приеме на обучение в РГГУ;</li> <li>учащимся 10-х классов предоставят право на бесплатное посещение университетских лекций, а также дисциплин, входящих в программы лицейских классов в РГГУ;</li> <li>учащимся 9-х классов позволят поступить в лицей РГГУ без экзаменов, а также бесплатно посещать лекции в вузе.</li> </ul>