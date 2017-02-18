47,5 тыс. человек получают ежемесячные денежные компенсации взамен льгот

18 февраля 2017, 6:56 Комментарии

Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации взамен льгот. Об этом стало известно 17 февраля в ходе заседания коллегии Министерства труда и социального развития.

По информации, размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов.

По состоянию на 1 января 2017 года численность получателей ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 47,5 тыс. человек. На выплату денежных компенсаций взамен льгот из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на сумму 1 млрд 161 млн сомов.