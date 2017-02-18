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ГСИН объявила тендер на закупку продуктов питания почти на 10 млн сомовГСИН объявила тендер на закупку продуктов питания почти на 10 млн сомов

47,5 тыс. человек получают ежемесячные денежные компенсации взамен льгот

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410796-ru.html

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18 февраля 2017, 6:56       Комментарии

Ежемесячно 25 категориям граждан выплачиваются денежные компенсации взамен льгот. Об этом стало известно 17 февраля в ходе заседания коллегии Министерства труда и социального развития.
По информации, размеры денежных компенсаций установлены независимо от региона проживания в пределах от 1000 до 7000 сомов.
По состоянию на 1 января 2017 года численность получателей ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот составила 47,5 тыс. человек. На выплату денежных компенсаций взамен льгот из средств республиканского бюджета профинансированы денежные средства на сумму 1 млрд 161 млн сомов.

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