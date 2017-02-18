ГСИН объявила тендер на закупку продуктов питания почти на 10 млн сомов

18 февраля 2017, 4:45 Комментарии

Государственное предприятие "Келечек" при Государственной службе исполнения наказаний объявило тендер на закупку продуктов питания.

Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, ГСИН намерена приобрести 488 тонн муки пшеничной 1 и 2 сорта за 9 млн 393,3 тыс. сомов, 850 кг растительного масла, 7 тыс. 550 кг йодированной соли и 1 тыс. 240 кг дрожжей на 457 тыс. 750 сомов, а также для филиала в Жалал-Абаде - 105 кг растительного масла, 900 кг соли и 150 кг дрожжей на 55 тыс. 425 сомов.

Общая сума лота - 9 млн 906 тыс. 475 сомов.