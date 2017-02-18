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В Кыргызстан приедут специалисты Евросоюза по проекту по обеспечению чистой питьевой водой Жалал-Абадской областиВ Кыргызстан приедут специалисты Евросоюза по проекту по обеспечению чистой питьевой водой Жалал-Абадской области

ГСИН объявила тендер на закупку продуктов питания почти на 10 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410795-ru.html

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18 февраля 2017, 4:45       Комментарии

Государственное предприятие "Келечек" при Государственной службе исполнения наказаний объявило тендер на закупку продуктов питания.
Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, ГСИН намерена приобрести 488 тонн муки пшеничной 1 и 2 сорта за 9 млн 393,3 тыс. сомов, 850 кг растительного масла, 7 тыс. 550 кг йодированной соли и 1 тыс. 240 кг дрожжей на 457 тыс. 750 сомов, а также для филиала в Жалал-Абаде - 105 кг растительного масла, 900 кг соли и 150 кг дрожжей на 55 тыс. 425 сомов.
Общая сума лота - 9 млн 906 тыс. 475 сомов.

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