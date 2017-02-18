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В Кыргызстан приедут специалисты Евросоюза по проекту по обеспечению чистой питьевой водой Жалал-Абадской области

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410794-ru.html

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18 февраля 2017, 3:34       Комментарии

В Бельгии было подписано соглашение по обеспечению чистой питьевой водой сел Кыргызстана. Первый транш в размере 10 млн евро будет направлен на Жалал-Абадскую область.
Полномочный представитель правительства в области Кыянбек Сатыбалдиев ответил на вопросы СМИ по этому проекту.
- Из Евросоюза приедут специалисты, которые совместно с нами проведут работы. Проект будут контролировать наше государство и Евросоюз. Мы будем работать в первую очередь с теми селами, которые нуждаются в обеспечении чистой питьевой водой.
- Сколько сел по Жалал-Абадской области нуждаются в чистой питьевой воде?
- Сейчас вопрос рассматривается. Мы работаем. В некоторых селах работа уже идет при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и Исламского банка развития. Но все равно такие села еще есть.
- На сколько сел хватит 10 млн евро?
- Мы предполагаем, что этого хватит на 100 сел.
- А помимо питьевой воды еще какие-то проекты будут?
- Сейчас мы рассматриваем только вопрос обеспечения чистой питьевой водой.
- Какой срок вам дали?
- За 5 лет нам нужно реализовать пилотный проект.
- Почему этот проект начался с Жалал-Абадской области? В Жалал-Абадской области больше всего сел, где нет чистой питьевой воды?
- На 7 областей было рассмотрено 72 млн евро. Первый транш предполагается Жалал-Абадской области. Это грантовые средства.
- Когда приедут специалисты Евросоюза?
- Скоро, в течение месяца-двух.
- Какие еще проблемы есть в области?
- Их много, те же вопросы улучшения системы ирригации. Кроме того, есть социальные проблемы - вопросы садиков, школ.

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