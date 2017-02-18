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МВД предлагает поправки, которые позволят человеку, проходящему по программе защиты свидетелей, временно сменить место работы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410793-ru.html

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18 февраля 2017, 3:33       Комментарии

Министерство внутренних дел предлагает поправки в Трудовой кодекс и закон о защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. Соответствующий проект закона министерство выносит на общественное обсуждение.
Как отмечается в справке-обосновании, одной из мер безопасности в отношении защищаемого лица является изменение места работы. Однако, Трудовым кодексом КР не предусмотрено соответствующее основание заключения трудового договора с работником.
Между тем, согласно статье 14 Трудового кодекса, в случаях и в порядке, установленных законом, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают на основании трудового договора и иных актов, предшествующих заключению договора:
- избрания (выборов) на должность;
- избрания по конкурсу на замещение вакантной должности;
- назначения на должность или утверждения в должности;
- направления на работу уполномоченными законом органами в счет установленной квоты;
- судебного решения о заключении трудового договора;
- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой договор надлежащим образом оформлен.
В этой связи проектом закона предлагается внести дополнение в указанный перечень, согласно которому основание для приема на работу также будет являться направление на работу уполномоченным государственным органом, осуществляющим меры государственной защиты в соответствии с законодательством в сфере государственной защиты участников уголовного судопроизводства.
Кроме того, проектом предлагается дополнить Трудовой кодекс статьей 72-1 - временный перевод на другую работу в другую организацию с сохранением рабочего места.
"Законами КР может допускаться временный перевод работника на другую работу в другую организацию с сохранением рабочего места при его письменном согласии. Перевод должен осуществляться с учетом профессиональных качеств и квалификации работника. Особенности временного перевода на другую работу в другую организацию с сохранением рабочего места определяются правительством КР", - гласит статья.
Как отмечают в министерстве, поскольку меры государственной защиты являются временными, указанной нормой будут гарантироваться трудовые права защищаемых лиц.
Также МВД предлагает изменить название закона "О защите прав свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства", поскольку оно не охватывает всех участников.
"Существующая формулировка позволяет охватить лишь свидетелей, подозреваемых и иных участников уголовного судопроизводства. При этом, следует учесть, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу под участниками процесса понимаются следователь, прокурор (государственный обвинитель), а также потерпевший (частный обвинитель), защитник, подозреваемый, обвиняемый, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, сотрудник уполномоченного государственного органа по защите детей, а также иные лица, привлеченные к участию в процессе. Указанное определение не охватывает суд как участника уголовного судопроизводства, в то время как на практике, в государственной защите также нуждаются судьи, осуществляющие свою деятельность в уголовном судопроизводстве. Таким образом, проектом предлагается следующее название Закона "О государственной защите суда и других участников уголовного судопроизводства", - говорится в справке.
Кроме того, МВД предлагает предусмотреть ответственность для лиц, предоставляющих ложную и/или неполную информацию.

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