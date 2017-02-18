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Девочку-подростка из КР изнасиловали в Москве. Подозреваемый задержанДевочку-подростка из КР изнасиловали в Москве. Подозреваемый задержан

В системе Минсоцразвития функционируют 16 учреждений, в которых проживают 2409 подопечных

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410792-ru.html

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Некоторые старые политики сойдут с политической арены - политолог

18 февраля 2017, 1:39       Комментарии

В системе Министерства труда и социального развития функционируют 16 социальных стационарных учреждений (ССУ), в которых проживают 2409 подопечных. Об этом стало известно 17 февраля в ходе заседания коллегии Минсоцразвития.
Из общего числа подопечных 795 - престарелые и люди с ограниченными возможностями, а также 1161 взрослых и 453 ребенка с психоневрологическим диагнозом.
За отчетный период ССУ профинансированы на 316,3 млн. сомов.
На 1 января 2017 года 927 соцработников оказывают помощь на дому 10,6 тыс. одиноким пожилым и ЛОВЗ.

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