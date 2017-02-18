В системе Минсоцразвития функционируют 16 учреждений, в которых проживают 2409 подопечных

18 февраля 2017, 1:39 Комментарии

В системе Министерства труда и социального развития функционируют 16 социальных стационарных учреждений (ССУ), в которых проживают 2409 подопечных. Об этом стало известно 17 февраля в ходе заседания коллегии Минсоцразвития.

Из общего числа подопечных 795 - престарелые и люди с ограниченными возможностями, а также 1161 взрослых и 453 ребенка с психоневрологическим диагнозом.

За отчетный период ССУ профинансированы на 316,3 млн. сомов.

На 1 января 2017 года 927 соцработников оказывают помощь на дому 10,6 тыс. одиноким пожилым и ЛОВЗ.