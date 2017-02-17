Девочку-подростка из КР изнасиловали в Москве. Подозреваемый задержан

17 февраля 2017, 23:24 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Несовершеннолетнюю гражданку Кыргызстана изнасиловали в Москве, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов российской столицы.

Отмечается, что диппредставительство КР попросило Министерство иностранных дел РФ тщательно разобраться в ситуации.

Сотрудник посольства провел встречу со следователем в Хамовническом межрайонном следственном отделе Москвы, где был подтвержден факт изнасилования, а также установлены личности подозреваемого и потерпевшей.

Дипмиссия направила соответствующую ноту в МИД РФ с просьбой провести тщательное и объективное расследование вышеуказанного дела. Отмечается, что вопрос находится на контроле посольства.

Подозреваемый задержан, проводится предварительное расследование.

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