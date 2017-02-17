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Президент Кыргызстана — в МюнхенеПрезидент Кыргызстана — в Мюнхене

Девочку-подростка из КР изнасиловали в Москве. Подозреваемый задержан

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410791-ru.html

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Пенсионеров ограбили на 40 тыс сомов и $1 900 — задержаны подозреваемые

17 февраля 2017, 23:24       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Несовершеннолетнюю гражданку Кыргызстана изнасиловали в Москве, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел в одном из фитнес-клубов российской столицы.
Отмечается, что диппредставительство КР попросило Министерство иностранных дел РФ тщательно разобраться в ситуации.
Сотрудник посольства провел встречу со следователем в Хамовническом межрайонном следственном отделе Москвы, где был подтвержден факт изнасилования, а также установлены личности подозреваемого и потерпевшей.
Дипмиссия направила соответствующую ноту в МИД РФ с просьбой провести тщательное и объективное расследование вышеуказанного дела. Отмечается, что вопрос находится на контроле посольства.
Подозреваемый задержан, проводится предварительное расследование.
Как наказывают педофилов в разных странах, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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