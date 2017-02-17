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Президент Кыргызстана — в Мюнхене

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410790-ru.html

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17 февраля 2017, 23:05       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вечером 17 февраля прибыл из Брюсселя в Мюнхен (Германия). У главы государства запланировано на 18 февраля участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая с 1962 года. Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.

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