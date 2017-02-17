Президент Кыргызстана — в Мюнхене

17 февраля 2017, 23:05 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вечером 17 февраля прибыл из Брюсселя в Мюнхен (Германия). У главы государства запланировано на 18 февраля участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая с 1962 года. Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.