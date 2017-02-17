Апробация новой избирательной модели на выборах в парламент, местные кенеши и в процессе референдума прошла в целом успешно, - глава ЦИК

17 февраля 2017, 22:39 Комментарии

Апробация новой избирательной модели на выборах в парламент, местные кенеши и в процессе референдума прошла в целом успешно. Об этом 17 февраля сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова во время общественного диалога, посвященного подведению итогов референдума и выборов в местные кенеши.

По ее словам, на сегодняшний день избирательная система Кыргызстана находится в процессе реформирования.

"Сейчас пройден первый и наиболее важный этап, внедривший процедуры и порядок голосования, которое позволило вернуть доверие к институту выборов", - отметила она.

Кроме того, глава ЦИК добавила, что в рамках работы по улучшению политической культуры избирательного процесса будет продолжена работа по комплексному противодействию подкупу, как преступлению, разрушающему моральные устои и наносящему большой урон по реформированию выборной системы и укреплению доверия граждан к институту выборов.