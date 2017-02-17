Вице-премьер-министр Ч.Султанбекова призвала Минсоцразвития наладить системный подход в достижении целей и задач

17 февраля 2017, 22:03 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 17 февраля приняла участие в заседании коллегии Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьер-министр отметила, что для правительства страны вопросы социального развития и социальной защиты населения остаются одними из основных и актуальных приоритетов, требующих комплексного решения на государственном уровне и сплоченной работы коллектива Министерства труда и социального развития.

Подводя итоги года, она констатировала, что министерство провело недостаточную работу в части социальной защиты пожилых граждан, не были отработаны вопросы социальной поддержки граждан, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях, имеющих особый статус, до настоящего времени не определены нормы нагрузки и продолжительность рабочего времени социального работника.

Также не решенными остаются вопросы совершенствования нормативных-правовых актов в сфере социальной защиты и реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья, о возможности оплаты труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводится работа по раннему выявлению неблагополучия семьи и детей, по усилению взаимодействия между государственными органами и органами местного самоуправления для выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ч.Султанбекова подчеркнула, что анализ исполнения принятых государственных программ, планов мероприятий показывает отсутствие системного подхода Министерства в достижении целей и задач, поставленных перед Министерством.

"Деятельность ведомства имеет слабый потенциал для сбора, анализа и использования данных для планирования и предоставления необходимых услуг, больше фокусируясь на ответном реагировании при социальных вызовах, нежели построении системы, предотвращающей появление неблагополучия и уязвимостей в обществе", - сказала она.

Вместе с тем вице-премьер-министр акцентировала внимание на слабо поставленную работу по разработке нормативных правовых актов и подчеркнула необходимость систематически проводить работу по подбору и повышению потенциала кадров министерства.