Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
небольшой дождь +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Мюнхен с рабочим визитомПрезидент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прибыл в Мюнхен с рабочим визитомАлмазбек Атамбаев прибыл в МюнхенАлмазбек Атамбаев прибыл в Мюнхен

Вице-премьер-министр Ч.Султанбекова призвала Минсоцразвития наладить системный подход в достижении целей и задач

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410787-ru.html

Похожие новости

Ч.Султанбекова: "Минсоцразвития необходимо наладить системный подход в достижении поставленных целей и задач"

Минкультуры КР призвали повысить и улучшить исполнительскую дисциплину сотрудников

В 2016 году 198 тыс. кыргызстанцев стали лучше жить благодаря проектам Минсоцразвития и ВПП ООН

Имам-хатаб Кемина призвал муфтия М.Токтомушева не идти на второй срок

Цукерберг призвал общество двигаться по пути глобализации

17 февраля 2017, 22:03       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 17 февраля приняла участие в заседании коллегии Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Вице-премьер-министр отметила, что для правительства страны вопросы социального развития и социальной защиты населения остаются одними из основных и актуальных приоритетов, требующих комплексного решения на государственном уровне и сплоченной работы коллектива Министерства труда и социального развития.
Подводя итоги года, она констатировала, что министерство провело недостаточную работу в части социальной защиты пожилых граждан, не были отработаны вопросы социальной поддержки граждан, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях, имеющих особый статус, до настоящего времени не определены нормы нагрузки и продолжительность рабочего времени социального работника.
Также не решенными остаются вопросы совершенствования нормативных-правовых актов в сфере социальной защиты и реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья, о возможности оплаты труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводится работа по раннему выявлению неблагополучия семьи и детей, по усилению взаимодействия между государственными органами и органами местного самоуправления для выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ч.Султанбекова подчеркнула, что анализ исполнения принятых государственных программ, планов мероприятий показывает отсутствие системного подхода Министерства в достижении целей и задач, поставленных перед Министерством.
"Деятельность ведомства имеет слабый потенциал для сбора, анализа и использования данных для планирования и предоставления необходимых услуг, больше фокусируясь на ответном реагировании при социальных вызовах, нежели построении системы, предотвращающей появление неблагополучия и уязвимостей в обществе", - сказала она.
Вместе с тем вице-премьер-министр акцентировала внимание на слабо поставленную работу по разработке нормативных правовых актов и подчеркнула необходимость систематически проводить работу по подбору и повышению потенциала кадров министерства.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум