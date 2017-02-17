В Бишкеке открыт новый участковый пункт милиции

17 февраля 2017, 21:56 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Усенбаева и Куренкеева 17 февраля открылся новый участковый пункт милиции, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

На официальное открытие были приглашены руководство ГУВД города Бишкека, депутат городского кенеша Жумабек Салымбеков, аким Свердловского района Самарбек Болотбеков, начальник МТУ №20 Нурбек Сагынбек уулу, общественные деятели, а также председатели квартальных комитетов.

"Теперь жалобы и заявления рассматриваются на местах. Раньше, чтобы попасть на прием к участковым, приходилось ехать в управление милиции. Сейчас жители получают помощь по месту проживания. Еще одним преимуществом является то, что теперь участковые милиционеры находят время для профилактических бесед с жителями своего участка", - отметил начальник УВД Свердловского района Мирлан Мухтаров.