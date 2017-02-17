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Кыргызстан увеличит экспорт товаров в Россию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410783-ru.html

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17 февраля 2017, 21:07       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Кыргызстан и Россия договорились об увеличении объемов экспорта местной продукции, сообщает пресс-служба правительства КР.
Сегодня, 17 февраля, в Москве состоялось 19-е заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
"По итогам заседания стороны договорились об увеличении объемов экспорта кыргызстанских товаров, включая продукцию животного происхождения, и о расширении списка соответствующих предприятий", - говорится в сообщении.
Также в ближайшее время начнется разработка программы экономического взаимодействия правительств на 2018-2021 годы.
Из-за проблем с идентификацией скота и нехватки лабораторий сегодня ввозить в РФ продукцию животного происхождения имеют право только 18 кыргызстанских предприятий.

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