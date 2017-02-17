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В Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производстваВ Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производстваКыргызстан увеличит экспорт товаров в РоссиюКыргызстан увеличит экспорт товаров в Россию

Более 600 преподавателей и мастеров производственного обучения со всей республики повышают свою квалификацию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410782-ru.html

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17 февраля 2017, 21:15       Комментарии

Республиканский научно-методический центр (РНМЦ) при Агентстве начального и среднего профессионального образования запустил курсы по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения со всех регионов страны. В рамках 10-дневных курсов 600 преподавателей повысят квалификацию по ключевым навыкам. В частности, по созданию эффективной обучающей среды на уроках, современным методам и технологиям обучения, методам планирования уроков и др. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
За январь-февраль 2017 года прошли обучение и сертификацию 333 преподавателя и мастера производственного обучения из 31 профессионального лицея и 13 колледжей всех регионов Кыргызстана.
Как отмечают специалисты РНМЦ, проведенный в 2016 году анализ потребностей в обучении педагогических кадров учебных заведений начального и среднего профессионального образования показал, что преподаватели и мастера производственного обучения не всегда готовы к достижению высокого качества образования.
По словам директора РНМЦ Масумы Башировой более 60% педагогического состава системы нуждаются в обновлении знаний в области современных подходов в обучении и оценивании достижений учащихся, в развитии социального партнерства, и более 50% преподавателей необходимо повышение потенциала в области ключевых компетенций: коммуникативность, лидерство, информационно-коммуникационная компетентность, профессиональная этика.
По словам одного из тренеров курсов по повышению квалификации Максата Толобаева, основная задача данных курсов состоит в том, чтобы обучить преподавателей новым интерактивным методам работы с учащимися. Суть этой методики заключается в постановке цели и достижении результата.
"Во время тренингов подавляющее большинство преподавателей впервые узнают об интерактивной методике обучения. Совместно в группах мы разработали интерактивные планы уроков. Дальше уже сами преподаватели будут внедрять в своих колледжах и лицеях эту методику, апробировать ее на практике. Самое главное для нас сегодня, чтобы студент работал во время занятий, а не просто слушал", - пояснил он.

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