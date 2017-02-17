17 февраля 2017, 21:22 Комментарии

В Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производства школьников, посвященная Году нравственности, воспитания и культуры, а также 55-летию республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун", проходившая с 6 по 11 февраля текущего года.

Организаторами недели науки являются министерство образования и науки КР и академия "Алтын туйун". Школьники и педагоги столицы вместе с сотрудниками столичного управления образования приняли участие в организации торжественного закрытия республиканской недели науки, техники и производства.

В рамках недели науки, техники и производства прошла республиканская научно-техническая олимпиада для детей от 10 до 13 лет. Министерством образования и науки был учрежден Переходящий кубок, который достался команде "Алтын туйун" (Алексей Буренко, Тилек Эсеналиев, Ильяз Жумабеков, Амангельди Жооробай уулу).

Второе место заняла команда города Бишкека (Артемий Абрамкин, Данил Дубченко, Давид Низовский, Владимир Жердев), а третье - из города Ошп (Майрамбек Адилбек уулу, Ырыскелди Чыныбек уулу, Баястан Асанов, Ярослав Челядник, Нурхамза Абдыманап уулу, Чынгыз Долонов).