Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
небольшой дождь +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке открыт новый участковый пункт милицииВ Бишкеке открыт новый участковый пункт милицииБолее 600 преподавателей и мастеров производственного обучения со всей республики повышают свою квалификациюБолее 600 преподавателей и мастеров производственного обучения со всей республики повышают свою квалификацию

В Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производства

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410781-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке открыт новый участковый пункт милиции

Более 600 преподавателей и мастеров производственного обучения со всей республики повышают свою квалификацию

Жолчиев: причины ЧП на стройке в Бишкеке станут известны через 2 недели

В Бишкеке разыскивают 11-летнюю Умут

Бишкекских пенсионеров обворовывали от имени Путина

17 февраля 2017, 21:22       Комментарии

В Бишкеке завершилась республиканская неделя науки, техники и производства школьников, посвященная Году нравственности, воспитания и культуры, а также 55-летию республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун", проходившая с 6 по 11 февраля текущего года.
Организаторами недели науки являются министерство образования и науки КР и академия "Алтын туйун". Школьники и педагоги столицы вместе с сотрудниками столичного управления образования приняли участие в организации торжественного закрытия республиканской недели науки, техники и производства.
В рамках недели науки, техники и производства прошла республиканская научно-техническая олимпиада для детей от 10 до 13 лет. Министерством образования и науки был учрежден Переходящий кубок, который достался команде "Алтын туйун" (Алексей Буренко, Тилек Эсеналиев, Ильяз Жумабеков, Амангельди Жооробай уулу).
Второе место заняла команда города Бишкека (Артемий Абрамкин, Данил Дубченко, Давид Низовский, Владимир Жердев), а третье - из города Ошп (Майрамбек Адилбек уулу, Ырыскелди Чыныбек уулу, Баястан Асанов, Ярослав Челядник, Нурхамза Абдыманап уулу, Чынгыз Долонов).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум