Фото — Ученики Ошской области ознакомились с правилами пограничной службы и условиями казарменной жизни солдат

17 февраля 2017, 21:04 Комментарии

На базе управления Государственной пограничной службы по Ошской области 17 февраля состоялся день открытых дверей в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба ГПС.

В пограничное подразделение прибыли полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашов, около 200 старшеклассников - учащихся средних школ Узгенского, Араванского, Ноокатского районов Ошской области и города Оша, а также учителя средних школ и ветераны пограничной службы.

Программа мероприятия включала знакомство со стрелковым оружием и техникой, состоящими на вооружении воинской части, а также правилами пограничной службы и условиями казарменной жизни солдат.

Ребята могли не только подержать настоящее боевое оружие, осмотреть изнутри военную технику, но и поближе познакомиться с особенностями службы пограничного подразделения. Школьников интересовали обязанности пограничного наряда, караульных и часовых; они с удовольствием попробовали солдатскую пищу.

Мероприятие завершили показательные выступления отряда специального назначения "Бору" и кинологов со служебными собаками.