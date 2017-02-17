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ЦИК: Жогорку Кенеш должен объявить дату выборов президента до 19 июляЦИК: Жогорку Кенеш должен объявить дату выборов президента до 19 июля

В посольстве России начато служебное расследование по ДТП

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-poso...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410779-ru.html

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Родственникам погибшего в ДТП водителя спринтера окажут материальную помощь, - посольство России в Кыргызстане

17 февраля 2017, 20:21       Комментарии

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызской Республике Алексей Мзареулов был вызван в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ.
В ходе беседы с директором Департамента государственного протокола МИД КР Айбеком Маматбековым были обсуждены вопросы, связанные в дорожно-транспортным происшествием с участием первого секретаря посольства России В.И.Пухова, произошедшего 16 февраля.
Отмечается, что стороны договорились об открытом и полноценном сотрудничестве в деле расследования данного трагического события, повлекшего гибель кыргызстанца.
"Со своей стороны Мзареулов заявил, что сотрудники посольства уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи. Также начато внутренне служебное расследование происшествия", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения джипа Toyota Prado и грузового буса Mercedes погиб водитель буса. Джип числится за посольством РФ в Кыргызстане. На видеосервере YouTube опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии. Белая машина с дипномерами проезжает на красный свет светофора и врезается в бус.

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