В посольстве России начато служебное расследование по ДТП

17 февраля 2017, 20:21 Комментарии

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Кыргызской Республике Алексей Мзареулов был вызван в Министерство иностранных дел КР. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ.

В ходе беседы с директором Департамента государственного протокола МИД КР Айбеком Маматбековым были обсуждены вопросы, связанные в дорожно-транспортным происшествием с участием первого секретаря посольства России В.И.Пухова, произошедшего 16 февраля.

Отмечается, что стороны договорились об открытом и полноценном сотрудничестве в деле расследования данного трагического события, повлекшего гибель кыргызстанца.

"Со своей стороны Мзареулов заявил, что сотрудники посольства уже работают с родственниками погибшего в плане оказания материальной помощи. Также начато внутренне служебное расследование происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате столкновения джипа Toyota Prado и грузового буса Mercedes погиб водитель буса. Джип числится за посольством РФ в Кыргызстане. На видеосервере YouTube опубликовано видео, на котором запечатлен момент аварии. Белая машина с дипномерами проезжает на красный свет светофора и врезается в бус.