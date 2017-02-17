Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
небольшой дождь +4°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК: Жогорку Кенеш должен объявить дату выборов президента до 19 июляЦИК: Жогорку Кенеш должен объявить дату выборов президента до 19 июляСтоимость товаров и услуг при рекламе должна быть указана в национальной валютеСтоимость товаров и услуг при рекламе должна быть указана в национальной валюте

Жолчиев: причины ЧП на стройке в Бишкеке станут известны через 2 недели

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410778-ru.html

Похожие новости

Осадки и сильный ветер — прогноз погоды по Кыргызстану на 18 февраля

День 17 Февраля: Жена продала машину неизвестным, и машина оказалась у мужа на работе

В Бишкеке разыскивают 11-летнюю Умут

Бишкекских пенсионеров обворовывали от имени Путина

В Бишкеке построят надземные переходы для разгрузки загруженных магистралей

17 февраля 2017, 20:05       Комментарии

На стройке в центре столицы в результате обвала плиты перекрытия с высоты упали четверо рабочих. Трое из них доставлены в реанимацию.
Жолчиев сообщил, что сейчас директоров строительных компаний обучают нормам охраны труда и техники безопасности на объектах.
"Ежегодно 400-500 руководителей проходят обучение, после чего внедряют эти нормы на своих предприятиях. Также за три года совместно с органами надзора в строительстве и архитектуре были проведены обучающие семинары для инспекторов и контролеров, работающих непосредственно на строительных объектах", - рассказал Жолчиев.
Он отметил, что на объекте, где случилось чрезвычайное происшествие, никаких нарушений строительных норм не обнаружили.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум