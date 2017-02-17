Жолчиев: причины ЧП на стройке в Бишкеке станут известны через 2 недели

17 февраля 2017, 20:05 Комментарии

На стройке в центре столицы в результате обвала плиты перекрытия с высоты упали четверо рабочих. Трое из них доставлены в реанимацию.

Жолчиев сообщил, что сейчас директоров строительных компаний обучают нормам охраны труда и техники безопасности на объектах.

"Ежегодно 400-500 руководителей проходят обучение, после чего внедряют эти нормы на своих предприятиях. Также за три года совместно с органами надзора в строительстве и архитектуре были проведены обучающие семинары для инспекторов и контролеров, работающих непосредственно на строительных объектах", - рассказал Жолчиев.

Он отметил, что на объекте, где случилось чрезвычайное происшествие, никаких нарушений строительных норм не обнаружили.