ЦИК: Жогорку Кенеш должен объявить дату выборов президента до 19 июля

17 февраля 2017, 20:15 Комментарии

По его словам, в конституционном законе о выборах президента указано, что главу государства выбирают в третье воскресенье ноября. В текущем году это будет 19-е число.

"Согласно тому же закону, Жогорку Кенеш должен назначить дату выборов за четыре месяца до самого волеизъявления. Таким образом, депутаты должны вынести решение до 19 ноября", - сказал Бекматов.

Заместитель председателя ЦИК добавил, что выдвижение кандидатов начинается на следующий день после опубликования решения Жогорку Кенеша.