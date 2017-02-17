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ЦИК: Жогорку Кенеш должен объявить дату выборов президента до 19 июля

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410777-ru.html

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17 февраля 2017, 20:15       Комментарии

По его словам, в конституционном законе о выборах президента указано, что главу государства выбирают в третье воскресенье ноября. В текущем году это будет 19-е число.
"Согласно тому же закону, Жогорку Кенеш должен назначить дату выборов за четыре месяца до самого волеизъявления. Таким образом, депутаты должны вынести решение до 19 ноября", - сказал Бекматов.
Заместитель председателя ЦИК добавил, что выдвижение кандидатов начинается на следующий день после опубликования решения Жогорку Кенеша.

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