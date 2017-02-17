Стоимость товаров и услуг при рекламе должна быть указана в национальной валюте

17 февраля 2017, 19:53 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал поправки в законы о рекламе и государственных закупках, а также в Кодекс об административной ответственности.

Как отметили в пресс-службе Министерства экономики, закон предусматривает за не вывешивание ценников на продаваемые товары (прейскурант на оказываемые услуги) и указание стоимостных показателей не в национальной валюте наложение административного штрафа на граждан в размере 30 расчетных показателей (3 тыс. сомов), на должностных лиц – в размере 150 расчетных показателей (15 тыс. сомов).

Закон "О рекламе" дополнен нормой о том, что стоимостные показатели при рекламе должны быть указаны в национальной валюте, а закон "О государственных закупках" нормой о том, что стоимостные показатели при разработке конкурсных документов и при размещении информации о заключенном договоре на веб-портале государственных закупок должна быть указана в национальной валюте.

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

