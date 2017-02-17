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Стоимость товаров и услуг при рекламе должна быть указана в национальной валюте

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/stoimo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410776-ru.html

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17 февраля 2017, 19:53       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал поправки в законы о рекламе и государственных закупках, а также в Кодекс об административной ответственности.
Как отметили в пресс-службе Министерства экономики, закон предусматривает за не вывешивание ценников на продаваемые товары (прейскурант на оказываемые услуги) и указание стоимостных показателей не в национальной валюте наложение административного штрафа на граждан в размере 30 расчетных показателей (3 тыс. сомов), на должностных лиц – в размере 150 расчетных показателей (15 тыс. сомов).
Закон "О рекламе" дополнен нормой о том, что стоимостные показатели при рекламе должны быть указаны в национальной валюте, а закон "О государственных закупках" нормой о том, что стоимостные показатели при разработке конкурсных документов и при размещении информации о заключенном договоре на веб-портале государственных закупок должна быть указана в национальной валюте.
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
 

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