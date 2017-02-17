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Осадки и сильный ветер — прогноз погоды по Кыргызстану на 18 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410775-ru.html

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17 февраля 2017, 19:46       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Завтра, 18 февраля, во всех областях Кыргызстана ожидается снег с дождем, сообщается на сайте Агентства гидрометеорологии.
Осадки выпадут по всей республике. Порывы ветра порой будут достигать 20 метров в секунду.
В Чуйской и Таласской областях в ночное и дневное время суток температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 тепла.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью будет не холоднее 3 градусов мороза, а днем ожидается 5 градусов тепла.
В Нарынской области ночью синоптики обещают 14 градусов ниже нуля, днем минус 5.
В Иссык-Кульской области ночью градусники покажут 6 мороза, а днем до плюс 1.
В Бишкеке осадков не будет, сообщает Кыргызгидромет. Ночью в столице плюс 1, а днем плюс 4.

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