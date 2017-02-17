Осадки и сильный ветер — прогноз погоды по Кыргызстану на 18 февраля

17 февраля 2017, 19:46 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Завтра, 18 февраля, во всех областях Кыргызстана ожидается снег с дождем, сообщается на сайте Агентства гидрометеорологии.

Осадки выпадут по всей республике. Порывы ветра порой будут достигать 20 метров в секунду.

В Чуйской и Таласской областях в ночное и дневное время суток температура воздуха будет колебаться от 2 до 4 тепла.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью будет не холоднее 3 градусов мороза, а днем ожидается 5 градусов тепла.

В Нарынской области ночью синоптики обещают 14 градусов ниже нуля, днем минус 5.

В Иссык-Кульской области ночью градусники покажут 6 мороза, а днем до плюс 1.

В Бишкеке осадков не будет, сообщает Кыргызгидромет. Ночью в столице плюс 1, а днем плюс 4.