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Певица Салтанат Аширова участвует в шоу "Голос" на Украине

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410774-ru.html

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17 февраля 2017, 19:52       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Кыргызстанская певица Салтанат Аширова участвует в украинском музыкальном телешоу "Голос страны" ("Голос країни"), сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан сама участница.
Седьмой сезон шоу-проекта начался 22 января.
"Четвертый выпуск шоу с моим участием покажут в эфире украинского телеканала "1+1" в грядущее воскресенье. Позже наше выступление также опубликуют на официальных страничках проекта в соцсетях", - рассказала Аширова.
Телешоу "Голос" - проект, отличающийся от привычных вокальных конкурсов. Он состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. К основным тренерам телепроекта, певице Тине Кароль и рэп-исполнителю Потапу, добавились еще двое судей - Сергей Бабкин и Джамала.
В аналогичном музыкальном проекте в России в прошлом году участвовал кыргызстанец Кайрат Примбердиев. Преодолев три этапа конкурса, он сумел пробиться в финал и занял третье место.

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