Певица Салтанат Аширова участвует в шоу "Голос" на Украине

17 февраля 2017, 19:52 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Кыргызстанская певица Салтанат Аширова участвует в украинском музыкальном телешоу "Голос страны" ("Голос країни"), сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан сама участница.

Седьмой сезон шоу-проекта начался 22 января.

"Четвертый выпуск шоу с моим участием покажут в эфире украинского телеканала "1+1" в грядущее воскресенье. Позже наше выступление также опубликуют на официальных страничках проекта в соцсетях", - рассказала Аширова.

Телешоу "Голос" - проект, отличающийся от привычных вокальных конкурсов. Он состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал. К основным тренерам телепроекта, певице Тине Кароль и рэп-исполнителю Потапу, добавились еще двое судей - Сергей Бабкин и Джамала.

В аналогичном музыкальном проекте в России в прошлом году участвовал кыргызстанец Кайрат Примбердиев. Преодолев три этапа конкурса, он сумел пробиться в финал и занял третье место.