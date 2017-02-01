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Задержаны 17-летние парни, угрожавшие пистолетом и отобравшие ценные вещи у граждан Китая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/zaderz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410772-ru.html

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17 февраля 2017, 19:23       Комментарии

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД Свердловского района раскрыли разбойное нападение, совершенное в отношении граждан КНР. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
29 января примерно в 17:20 пятеро неизвестных лиц азиатской внешности в микрорайоне "Восток 5" напали на граждан Китая. Они угрожали пистолетом неустановленной марки и физической расправой, завладели сотовыми телефонами марки "Huawey Y5" стоимостью 26 тыс. сомов, "MI 4 white 16 G 6" стоимостью $380 и наручными часами фирмы Calvin Klein стоимостью $350.
За совершение преступления задержаны 4 молодых парней, уроженцы Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей. Самому старшему участнику преступления 20 лет, другим троим – по 17. Двое из них ранее были судимы.
В ГУВД отметили, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям.

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