Задержаны 17-летние парни, угрожавшие пистолетом и отобравшие ценные вещи у граждан Китая

17 февраля 2017, 19:23 Комментарии

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД Свердловского района раскрыли разбойное нападение, совершенное в отношении граждан КНР. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

29 января примерно в 17:20 пятеро неизвестных лиц азиатской внешности в микрорайоне "Восток 5" напали на граждан Китая. Они угрожали пистолетом неустановленной марки и физической расправой, завладели сотовыми телефонами марки "Huawey Y5" стоимостью 26 тыс. сомов, "MI 4 white 16 G 6" стоимостью $380 и наручными часами фирмы Calvin Klein стоимостью $350.

За совершение преступления задержаны 4 молодых парней, уроженцы Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей. Самому старшему участнику преступления 20 лет, другим троим – по 17. Двое из них ранее были судимы.

В ГУВД отметили, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям.