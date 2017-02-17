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Спикер: прототипами Жогорку Кенеша были курултаи

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410771-ru.html

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На проведение референдума и выборов депутатов в местные кенеши было потрачено более 311 млн сомов,- зампредседателя ЦИК

17 февраля 2017, 19:09       Комментарии

Турсунбеков сказал, что если обратиться к отечественной истории, то видно, что представительным органом власти у кыргызов были всенародные курултаи и советы аксакалов, ставшие прототипом современного парламента Кыргызстана.
"Во все времена представительные органы власти играли важную роль в политической жизни страны. В очень тяжелые и судьбоносные моменты истории всенародные курултаи были самыми высокими органами власти, где принимались ключевые решения, влияющие на жизнь простого кыргызского народа", - сказал торага.
По его мнению, нынешняя парламентская демократия является продолжением процесса исторического развития системы правления посредством представительных органов. Стратегия развития Жогорку Кенеша до 2021 года является ответом парламента на вызовы времени, добавил Турсунбеков.
"Лучший стратегический план бесполезен, если он не может быть выполнен тактически", - процитировал спикер немецкого полководца Эрвина Роммеля, призвав присутствующих предпринять совместные усилия в реализации стратегии.
По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, в работе конференции участвовали депутаты, представители госорганов, главы диппредставительств, международных организаций и эксперты. Согласно презентации стратегии, в работу парламента предлагается внести ряд изменений:
<ul> <li>начать прямую трансляцию заседаний Жогорку Кенеша, его комитетов и фракций;</li> <li>повысить координацию профильных комитетов ЖК с правительством;</li> <li>модернизировать систему электронного документооборота с использованием цифровой подписи и электронного голосования;</li> <li>создать дата-центр;</li> <li>обеспечить заседания фракций и комитетов парламента электронными документами согласно повестке дня.</li> </ul>

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