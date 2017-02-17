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Спикер: прототипами Жогорку Кенеша были курултаиСпикер: прототипами Жогорку Кенеша были курултаи

Дети-жертвы насилия, вырастая, в 7 раз чаще злоупотребляет алкоголем или наркотиками, в 10 раз чаще совершают попытки суицида, - зампредседателя БГК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410769-ru.html

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17 февраля 2017, 19:11       Комментарии

Дети, которые стали жертвами жестокого обращения и насилия, вырастая, в 7 раз чаще злоупотребляет алкоголем или наркотиками, в 10 раз чаще совершают попытки суицида. Об этом 16 февраля сообщила заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Валентина Лисниченко во время заседания круглого стола, посвященного обсуждению безопасности детей от насилия.
По ее словам, такие дети составляют 60-70% беглецов из дома, и 98% детской проституции приходится на них.
"Как мы видим, насилие всегда было частью существования человеческого сообщества. Его самые разнообразные проявления. В Кыргызстане статистические данные не отражают масштабов проблемы. В большинстве случаев факты насилия в семье или школе прикрываются", - отметила она.
Как отметила В.Лисниченко, насилие - это многогранная проблема, в которой присутствуют элементы психологического, социального и физического характера. Соответственно, успех в предупреждении насилия зависит от комплексного подхода к этой проблеме на всех уровнях.
"Я считаю, чтобы снизить уровень детского насилия, мы должны улучшить контакт с детьми, усилить семейные узы между родителями и ребенком, постараться уделять больше внимания нашим детям, помочь наладить отношения ребенка в школе. Нужно попытаться минимизировать школьные проблемы и стрессы - все это в наших руках. Так давайте постараемся сделать жизнь наших детей лучше. Давайте не будем упускать подобную возможность. Вместе мы сможем остановить или хотя бы пресечь детское насилие", - отметила она.

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