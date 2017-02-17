Чета Бланкофф об Айтматове: Для нас Чингиз жив

17 февраля 2017, 19:07 Комментарии

Член королевской академии археологии, ученый-славист Жан Бланкофф и почетный профессор Свободного Бельгийского университета, айтматовед Голди Бланкофф в ходе торжественной передачи архивных документов по творчеству Чингиза Айтматова в Брюсселе президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву поделились своими воспоминаниями о великом писателе.

"Моя дружба с Айтамтовым − это целая сага. Разговоры у нас были не только о политике, мы обсуждали и манкуртизацию человечества. Но были и бытовые разговоры. Поскольку он не говорил на французском и английском, он почти всегда просил переводить его, даже в ЮНЕСКО и тогда два часа в ЮНЕСКО и дольше века длился день", − рассказал он.

Как вспоминает Бланкофф, Айтматов не делал паузы и это было тяжело для переводчика.

"Он часто звонил мне и говорил, что его шофер исчез и просил забрать его. Хоть я не был свободен, я ехал к нему. Айтматову не откажешь. Я до сих пор слышу его голос и вижу его передо мной. Для меня Чингиз жив. Рахмат, Чынгыз", − заключил Бланкофф.

Также воспоминаниями об Айтматове поделилась супруга Жана Бланкоффа Голди Бланкофф.

"Из всех тех, с кем я общалась, больше всех на меня имел влияние он. Я до сих пор слышу его голос: "Алтынай дома?". Он редко называл меня "Голди", чаще переводил его на кыргызский − Алтынай. Этот голос я не забуду никогда. Спасибо, Чингиз, рахмат", − сказала Бланкофф.