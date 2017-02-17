Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1059 (-0.0741) 
Евро: 73.4838 (+0.4159) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +5°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Спикер: прототипами Жогорку Кенеша были курултаиСпикер: прототипами Жогорку Кенеша были курултаиДень 17 Февраля: Жена продала машину неизвестным, и машина оказалась у мужа на работеДень 17 Февраля: Жена продала машину неизвестным, и машина оказалась у мужа на работе

Чета Бланкофф об Айтматове: Для нас Чингиз жив

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/cheta-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410768-ru.html

Похожие новости

Атамбаеву чета Бланкофф передала свой личный архив по творчеству Айтматова

Кыргызстанцы не читают книг и считают Чингиза Айтматова пародистом

В Кыргызстане выбирают лучший эскиз нагрудного значка премии имени Чингиза Айтматова

Произведения Чингиза Айтматова стали хитом продаж в Узбекистане

Книги Чингиза Айтматова заняли первые места в рейтинге продаж в Ташкенте

17 февраля 2017, 19:07       Комментарии

Член королевской академии археологии, ученый-славист Жан Бланкофф и почетный профессор Свободного Бельгийского университета, айтматовед Голди Бланкофф в ходе торжественной передачи архивных документов по творчеству Чингиза Айтматова в Брюсселе президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву поделились своими воспоминаниями о великом писателе.
"Моя дружба с Айтамтовым − это целая сага. Разговоры у нас были не только о политике, мы обсуждали и манкуртизацию человечества. Но были и бытовые разговоры. Поскольку он не говорил на французском и английском, он почти всегда просил переводить его, даже в ЮНЕСКО и тогда два часа в ЮНЕСКО и дольше века длился день", − рассказал он.
Как вспоминает Бланкофф, Айтматов не делал паузы и это было тяжело для переводчика.
"Он часто звонил мне и говорил, что его шофер исчез и просил забрать его. Хоть я не был свободен, я ехал к нему. Айтматову не откажешь. Я до сих пор слышу его голос и вижу его передо мной. Для меня Чингиз жив. Рахмат, Чынгыз", − заключил Бланкофф.
Также воспоминаниями об Айтматове поделилась супруга Жана Бланкоффа Голди Бланкофф.
"Из всех тех, с кем я общалась, больше всех на меня имел влияние он. Я до сих пор слышу его голос: "Алтынай дома?". Он редко называл меня "Голди", чаще переводил его на кыргызский − Алтынай. Этот голос я не забуду никогда. Спасибо, Чингиз, рахмат", − сказала Бланкофф.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум