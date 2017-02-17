День 17 Февраля: Жена продала машину неизвестным, и машина оказалась у мужа на работе

17 февраля 2017, 18:55 Комментарии

Сегодня в битве по вопросу земельного участка на Скрябина, 45 временно отстраненный глава ГРС Т.Сарпашев завладел стратегическим преимуществом - его команде удалось раздобыть другую копию определения Бишкекского городского суда от 2 ноября 2016 года. Определение подписано председательствующим А.Алыбаевым и судьей А.Рыбалкиной и там говорится только о переносе судебного заседания. Оно отличается от судебного определения от 2 ноября 2016 года за подписью судьи Д.Мулукбаевой, в котором решение межрайонного суда города Бишкек от 25 июня 2014 года было приостановлено. В отмененнном решении "Глобал Эдвертайзинг" признавался

собственником участка на Скрябина, 45.

По словам юриста Кайрата Осмоналиева, доходы от участка получает Баткен Шерниязов, родственник "двух известных Шерниязовых". Есть только два "известных Шерниязовых": депутат Садык Шер-Нияз от "Ата Мекен" и бывший депутат "Ата Мекен" Болот Шер (предыдущая фамилия Шерниязов). С 2010 года по подсчетам команды, с участка получена прибыль в размере около 2 млн долларов.

Наконец, представление Генеральной прокуратуры на имя премьер-министра Жээнбекова с постановкой вопроса об освобождении от занимаемой должности Сарпашева, по данным АКИpress, было подписано первым заместителем Генерального прокурора Кылычем Токтогуловым. Это может вызвать дополнительные вопросы - например, была ли проинформирована генпрокурор ?

Вчера ночью ГУБОП, ГУПМ и СОБР провели операцию по задержанию Эркина Мамбеталиева, который когда-то работал телохранителем президента в начале 2000-х годов. Тут два интересных момента. Первый - Мамбеталиев задержан , на его машинах подложные номера и с оружием.

Второй - ГУБОП провел операцию после смены министра внутренних дел и смены начальника ГУБОП. Похоже, новый министр Исраилов, тоже бывший телохранитель президента и который мог пересекаться с Мамбеталивым, решил "прощупать" старого друга, или наоборот, новый министр пока не сумел взять ситуацию в министерстве полностью под контроль.

Генеральная прокуратура по поступившим материалам из ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении депутата Алмамбета Шыкмаматова ("Ата Мекен") по статьям "коррупция" и "служебный подлог".

По версии ГКНБ, депутат погорел на машине своей жены, которую всучил Счетной палате. Чистая прибыль - 4 673 доллара США. Или от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Сам Шыкмаматов в интервью АКИpress дал иную версию - машину Счетной палате он, аудитор Счетной палаты, не продавал, а продал ОсОО "Барат Люкс". По чистой случайности "Барат Люкс" выиграл тендер на поставку машин в Счетную палату. Судя по ценам, которые озвучил депутат ($13 тыс), прибыль могла составить 1 673 доллара.

"Из этих 4 машин та машина, которая когда-то принадлежала моей жене, до сих пор находится в наилучшем состоянии. Из этих 4 машин именно она была самой качественной и соответствующей той цене, была свежепригнанной. А те остальные были изношенными", - продолжал расхваливать депутат бывшую машину жены.

Его оппоненты допускают, что депутат мог просто купить сам у себя машину за счет Счетной палаты и продолжал на ней ездить. Словом, чистое политическое гонение на оппозицию.