Бишкекских пенсионеров обворовывали от имени Путина

17 февраля 2017, 18:25 Комментарии

МВД Кыргызстана проводит расследования по нескольким фактам крупного мошенничества, к которым причастна международная преступная группировка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержана группа мошенников, выманивавших деньги у пожилых людей. При этом аферисты представлялись членами российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина.

"В результате преступных действий злоумышленников несколько пенсионеров остались без своих сбережений. Установлено, что предложив нескольким гражданам свою "помощь", они успели выманить у пожилых людей крупную сумму денежных средств. Одна из пенсионерок лишилась около 120 тыс. сомов. А рекордную сумму – чуть менее миллиона сомов (939 тыс. сомов) потеряла второй пенсионер, женщина тоже поверила обещаниям мошенников", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что преступная группа была хорошо организована, заезжим преступникам активно помогали местные. В Бишкеке у них были пособники, наводчики, имелись свои таксисты и даже "крыша" со стороны криминальных авторитетов.

"Аферисты убеждали пожилых людей, что опасно так держать деньги, можно потерять все сбережения, хранящиеся в банке. В обоих случаях они уговорили пенсионеров снять все деньги со счета, сопровождали их в банк. После того, как снимали со сберкнижек сбережения, они присваивали себе всю сумму, а старушек высаживали на полпути, даже не оставляя ни гроша на дорогу", – пояснили в МВД.

Несколько дней назад сотрудниками уголовного розыска УВД Октябрьского района установлена и задержана целая группа, подозреваемая в совершении ряда мошеннических действий. Задержаны 7 граждан, четверо, двое мужчин и две женщины, являются гражданами Узбекистана. Трое проживают и работают в Бишкеке, в том числе и в службе такси. Двое из местных состоят на учете МВД КР как члены организованной преступной группировки, они же выступают в роли организаторов. В настоящее время проверяется, имели ли узбекистанцы криминальное прошлое у себя на родине.

При задержании у членов группировки были обнаружены и изъяты $1 тыс. 300, свыше 82 тыс. 700 сомов, 7 тыс. 500 сум. Три автомашины, на которых передвигалась группа мошенников, в том числе джип, поставлены на стоянку.

Следствием предъявлено обвинение по статье 166 ч.4 (Мошенничество) УК КР. Решением суда в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время проверяются и устанавливаются другие эпизоды аналогичных преступлений, совершенные указанной преступной группой. Граждан, владеющих какой-либо информацией или пострадавших от действий вышеуказанных лиц, просим обращаться в УВД Октябрьского района Бишкека по указанным телефонам: 0772180809, 0553888885.