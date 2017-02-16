RBK: Reuters узнал о покупке Минском партии иранской нефти взамен российской

17 февраля 2017, 18:08 Комментарии

RBK: Белоруссия впервые приобрела партию нефти из Ирана. Минск находится в поиске альтернатив поставкам российской нефти, которые были сокращены в связи с неурегулированным спором о долге за газ.

Белорусская госкомпания "Белоруснефть" приобрела 80 тыс. т (порядка 600 тыс. барр.) нефти из Ирана (продавцом выступила Национальная иранская нефтяная компания NIOC), сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. Как отмечает агентство, сделка стала первой для Минска по покупке иранской нефти.

Нефть из Ирана, по сведениям Reuters, была продана польской "дочке" "Белоруснефти" — компании Beloil Polska. Нефть прибудет в Одессу и латвийский Вентспилс, откуда по железной дороге отправится в Белоруссию, уточняют два источника Reuters, знакомых с ситуацией.

Как отмечает Reuters, Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях сокращения поставок нефти из России в связи с неурегулированным спором по газовому долгу Минска перед Москвой.

3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок российской нефти. "Спор шел только по газу, а они стали резать нефть. Мы обратились, конечно, в суд согласно нашим договоренностям", — говорил Лукашенко на встрече с журналистами. Белорусский лидер уточнил, что "договорились (о поставках нефти из России в Белоруссию) на 24 млн т ежегодно, до 18 млн т сократили, а вообще говорят, 12 млн будем поставлять".

Еще в январе Лукашенко потребовал от белорусского правительства найти альтернативные источники нефтяных поставок.

Как сообщал "Коммерсантъ" в начале января со ссылкой на осведомленные источники, Минэнерго России намерено в первом квартале сократить нефтяные поставки в Белоруссию на 12%, до 4 млн т с 4,5 млн т.

Газовый спор, с которым связано сокращение поставок нефти из России в Белоруссию, начался после того, как в начале 2016 года стороны не договорились по снижению тарифов на российский газ. С января 2016 года Белоруссия стала платить меньше в одностороннем порядке. На конец 2016 года задолженность по газу Минска перед Москвой составляла $425 млн. В 2016 году Россия уже прибегала к сокращению поставок нефти, поставив в Белоруссию в четвертом квартале 3 млн т нефти вместо изначально планировавшихся 5,3 млн т.

16 февраля 2017 года