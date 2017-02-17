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Ч.Султанбекова: "Минсоцразвития необходимо наладить системный подход в достижении поставленных целей и задач"

Источник:
http://kabar.kg/news/s.sultanb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410764-ru.html

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17 февраля 2017, 18:13       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова приняла участие в заседании коллегии Министерства труда и социального развития КР по итогам 2016 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Вице-премьер-министр отметила, что для Правительства страны вопросы социального развития и социальной защиты населения остаются одними из основных и актуальных приоритетов, требующих комплексного решения на государственном уровне и сплоченной работы коллектива Министерства труда и социального развития.
"Правительство уделяет пристальное внимание мерам по снижению уровня бедности, комплексной социальной поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан. Предоставление и развитие социальных услуг на местном уровне является приоритетом социальной политики государства", - подчеркнула Чолпон Султанбекова.
Подводя итоги года, она констатировала, что министерство провело недостаточную работу в части социальной защиты пожилых граждан, не были отработаны вопросы социальной поддержки граждан, постоянно проживающих в населенных пунктах, расположенных на приграничных территориях, имеющих особый статус, до настоящего времени не определены нормы нагрузки и продолжительность рабочего времени социального работника. Также не решенными остаются вопросы совершенствования нормативных-правовых актов в сфере социальной защиты и реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья, о возможности оплаты труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводится работа по раннему выявлению неблагополучия семьи и детей, по усилению взаимодействия между государственными органами и органами местного самоуправления для выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Вице-премьер-министр подчеркнула, что анализ исполнения принятых государственных программ, планов мероприятий показывает отсутствие системного подхода Министерства в достижении целей и задач, поставленных перед Министерством.
"Деятельность ведомства имеет слабый потенциал для сбора, анализа и использования данных для планирования и предоставления необходимых услуг, больше фокусируясь на ответном реагировании при социальных вызовах, нежели построении системы, предотвращающей появление неблагополучия и уязвимостей в обществе", - сказала она.
Вместе с тем вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова акцентировала внимание на слабо поставленную работу по разработке нормативных правовых актов. В данном направлении необходимо систематически проводить работу по подбору и повышению потенциала кадров министерства.

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