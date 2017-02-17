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В Бишкеке разыскивают 11-летнюю Умут

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410763-ru.html

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17 февраля 2017, 18:26       Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В Бишкеке родители разыскивают 11-летнюю Мирлан кызы Умут, ученицу школы №61.
По словам мамы Гульнары, девочка 17 февраля вышла утром на танцы и с тех пор они не могут ее найти.
"В 16.20 дня ее видели возле 61 школы. Также дворник якобы видел ее в нашем дворе, как она заходила в один из подъездов, но мы все прочесали и не смогли ее найти", - сказала она.
Женщина попросила всех, кто знает о ее местонахождении, позвонить по тел.: 0770 44 40 09, Гульнара.

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