В Бишкеке разыскивают 11-летнюю Умут

17 февраля 2017, 18:26 Комментарии

Бишкек, 17 февраля /Кабар/. В Бишкеке родители разыскивают 11-летнюю Мирлан кызы Умут, ученицу школы №61.

По словам мамы Гульнары, девочка 17 февраля вышла утром на танцы и с тех пор они не могут ее найти.

"В 16.20 дня ее видели возле 61 школы. Также дворник якобы видел ее в нашем дворе, как она заходила в один из подъездов, но мы все прочесали и не смогли ее найти", - сказала она.

Женщина попросила всех, кто знает о ее местонахождении, позвонить по тел.: 0770 44 40 09, Гульнара.